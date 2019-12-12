Москва, 12 декабря 2019, 14:24 — REGNUM Рассмотрение апелляции по делу израильтянки Нааме Иссахар, в багаже которой обнаружили 9,6 грамм гашиша, отложили на 19 декабря. Дело рассматривалось 12 декабря в Московском областном суде.
Ранее девушке 1993 года рождения назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.
Гражданку Израиля и США задержали 9 апреля, когда она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в московском аэропорту «Шереметьево». В рюкзаке девушки обнаружили 9,6 грамма гашиша.
Кроме хранения наркотических веществ девушку обвинили в контрабанде.