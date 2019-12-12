Мурманск, , 14:18 — REGNUM

Находившиеся на борту «Адмирала Кузнецова» работники целый час пытались потушить пожар своими силами. Об этом агентству СеверПост сообщил сотрудник ремонтной группы на авианосце.

«Мы работали в энергоотсеке, почувствовали запах гари, начали подниматься на верхнюю палубу, но там уже всё было в дыму. Не видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Я добежал до 15-го схода, там были ребята военные, маску дали подышать. Потом дым добрался и туда. У нас такого никогда не было, каждый сам за себя, бежали все сломя голову», — цитирует СМИ источника.

По словам очевидца, сначала пожар пытались тушить своими силами, но ничего не получалось. «Всё пустили на самотёк», люди в хаосе бежали с корабля. В 11 часов к судну подъехали скорая помощь и спасательные службы. Источник также отметил, что причиной возгорания могла стать обычная халатность:

«Когда проводятся такие огневые работы, многие военные пренебрегают техникой безопасности. Могут не подготовить огнетушители, рукава с водой», — заявил он.