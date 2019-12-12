Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM В Екатеринбурге разыскивается юноша 2002 года рождения, который ушёл из дома ещё 22 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Юноша проживает в доме по улице Краснофлотцев. Ранее он из дома без предупреждения о месте пребывания не уходил.

Приметы разыскиваемого: плотное телосложение, рост 183 см, волосы темные, глаза карие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка. Она ушла из своего дома по улице Корепина ещё 8 декабря и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.

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