Веллингтон, , 14:10 — REGNUM В Новой Зеландии спасатели намерены провести операцию по эвакуации останков погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, об этом 12 декабря сообщает AFP.

Отмечается, что операция намечена на 13 декабря. Вместе с тем уточняется, что вероятность повторного извержения вулкана в ближайшие сутки оценивается в 50−60%.

Всего с помощью вертолетов удалось установить предположительное местонахождение шести тел, еще восемь человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло утром 9 декабря. В районе ЧП находилась группа туристов: один погиб сразу, затем ещё пятеро умерли в больнице. Восемь человек сейчас числятся пропавшими без вести, 31 человек пострадал. У пострадавших диагностированы сильные ожоги.

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