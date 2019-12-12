Ташкент, , 14:07 — REGNUM На железнодорожной станции Пайтуг в Андижанской области Узбекистана с рельсов сошли два пустых вагона, сообщили 12 декабря в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве уточнили, что 12 декабря в 11 часов 10 минут (9:10 мск) из Казахстана на станцию прибыло 13 вагонов, груженных углем. После разгрузки вагоны покатились под уклон. Один из полувагонов упал на насыпь.

Авария произошла из-за того, что железнодорожники забыли закрепить железнодорожные башмаки к колесной паре вагонов для их стабилизации после разгрузки. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 30 апреля в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области Узбекистана вагоны пассажирского поезда были заблокированы оползнем на горном участке Ташгузар — Байсун — Кумкурган.

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