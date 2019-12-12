Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM В Екатеринбурге раскрыто убийство арбитражного управляющего Владимира Яшина, тело которого было найдено в начале декабря. Об этом со ссылкой на знакомых погибшего и источники в силовых органах сообщает интернет-газета Znak.

В правоохранительных органах не комментируют данную информацию в интересах следствия.

Напомним, что Владимир Яшин пропал в конце ноября. Об этом сообщили его родственники и знакомые, с которыми он перестал выходить на связь. Позже, 5 декабря, было найдено его тело с признаками насильственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, арбитражный управляющий перед смертью вёл порядка 20 дел и собирался совершить сделку по покупке недвижимости и перед исчезновением мог иметь при себе крупную сумму денег.