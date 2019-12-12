Мурманск, , 13:55 — REGNUM В списке спасенных при пожаре на авианесущем крейсере числятся семь человек. Как сообщает Telegram-канал Mash, одним из последних спасенных стал капитан-лейтенант, отравившийся угарным газом.

В настоящее время спасатели продолжают искать последнего пропавшего — ответственного за ремонт судна офицера.

Напомним, сегодня около 10 утра на «Адмирале Кузнецове» произошло возгорание. Площадь пожара, который характеризуется сильным задымлением, составляет 600 квадратных метров.