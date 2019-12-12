Тбилиси, , 13:59 — REGNUM Сотрудники экспертно-криминалистического департамента МВД Грузии 12 декабря прибыли в зал заседаний грузинского парламента. Об этом с места событий передает корреспондент агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как предполагают сотрудники СМИ, сотрудники правоохранительных органов пришли из-за того, что в зале заседаний распылили неизвестное вещество. Также журналисты отмечают, что в здании парламента был замечен сотрудник службы спасателей, но он не ответил, для чего пришел.

Как передавало ИА REGNUM, заседание депутатов парламента Грузии было сорвано 12 декабря. По предварительной информации, двое народных избранников от оппозиции распылили неизвестное вещество. В этот день рассматривается вопрос о назначении новых судей в Верховный суд. Профильный комитет одобрил 14 кандидатов, теперь за них должны проголосовать на пленарном заседании.

Представители оппозиции заявляют, что все кандидаты недостойны избираться в Верховный суд.

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