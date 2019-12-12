Анкара, , 13:56 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали пятерых членов Рабочей партии Курдистана, об этом 12 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что повстанцы добровольно сложили оружие и сдались турецким военнослужащим.

«Четверо террористов РПК пересекли границу Ирака и сдались нашим пограничным войскам. Еще один террорист сдался, перейдя границу с Сирией», — цитирует агентство заявление министерства внутренних дел Турции.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией за свою борьбу за право создания автономии в рамках страны. Противостояние продолжается 30 лет.

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