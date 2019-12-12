Самара, , 13:48 — REGNUM Мужчину в Самаре обвиняют в убийстве беременной жены. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в ноябре прошлого года 31-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности ударил холодным оружием несколько раз свою беременную жену. От полученных ранений женщина скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Сообщается, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.