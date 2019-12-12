Краснодар, , 13:46 — REGNUM В Краснодарском крае следственные органы проверяют случай насилия в отношении 16-летней школьницы: по её словам, ей устроили «брачную ночь» с женихом, который полностью устраивал родителей подростка. Юная невеста в шоке сбежала от «жениха» в полицию.

Как сообщила «Комсомольская правда — Кубань», инцидент произошёл поздно вечером 27 ноября в Белореченске. В отдел полиции вбежала заплаканная девушка в свадебном платье. Она рассказала полицейским, что родители её насильно выдали замуж.

Как позже пояснила девушка, ей родители приняли решение выдать её замуж за 19-летнего парня, который «полностью их устраивал». Официально зарегистрировать брак с 16-летней по закону не получилось, и родня устроила торжество в семейном кругу, которое завершилось брачной ночью «молодых». После этого девушка прямо в подвенечном платье прибежала в полицию.

«По данному факту назначена проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

До окончания проверки девушка будет жить с родителями.