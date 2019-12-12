Томск, , 13:42 — REGNUM В Томской области в 2019 году зарегистрировано 179 фактов отравления наркотиками (в 2018-м — 170). Об этом ИА REGNUM сообщили 12 декабря в областной администрации, ссылаясь на информацию органов здравоохранения.

В том числе 36 случаев закончились летальным исходом (в 2018-м — 41), из них 50% — от употребления синтетических наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Томской области зарегистрировано 1640 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято более 121 кг наркотиков.

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