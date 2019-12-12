Москва, , 13:40 — REGNUM Московский городской суд изменил меру пресечения в отношении директора компании ООО «Завод» Олега Хамуляка, который обвиняется в хищении 185 млн рублей, сообщает 12 декабря ТАСС.

«Хамуляку изменили меру пресечения со стражи на домашний арест до 20 января 2020 года», — сказал изданию представитель суда.

Как сообщало ИА REGNUM, задержание Хамуляка связано с лифтовой деятельностью этой компании, которая, имея в своём составе всего «пару сотрудников», получила от регионального правительства транш на полмиллиарда рублей на ремонт лифтов.

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