Томск, , 13:36 — REGNUM С начала 2019 года в Томской области зарегистрировано 1640 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, это на 31,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1244 преступления). Как сообщили ИА REGNUM 12 декабря в областной администрации, за указанный период изъято более 121 кг наркотиков, что на 125,4% больше, чем в прошлом году (54 кг).

К уголовной ответственности привлечено 448 человек. Пресечена деятельность семи интернет-магазинов и одной нарколаборатории.

Впервые за десять лет в регионе выявили два наркопреступления, совершенных в составе организованного преступного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье задержали банду с наркотиками на 60 млн рублей.