Мурманск, , 13:38 — REGNUM Очаг возгорания на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» локализован военными и пожарными. Об этом 12 декабря сообщили на Северном флоте.

«Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарным расчетом судоремонтного завода очаг задымления был локализован», — приводит ТАСС текст сообщения.

Также сообщается, что проведена эвакуация рабочих завода.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что восемь человек пострадали в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманске.