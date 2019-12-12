Мурманск, 12 декабря 2019, 13:38 — REGNUM Очаг возгорания на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» локализован военными и пожарными. Об этом 12 декабря сообщили на Северном флоте.
«Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарным расчетом судоремонтного завода очаг задымления был локализован», — приводит ТАСС текст сообщения.
Также сообщается, что проведена эвакуация рабочих завода.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что восемь человек пострадали в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманске.