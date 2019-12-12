Новосибирск, , 13:43 — REGNUM Главный из двух «стрелков», стрелявших на поражение по машинам госинспекторов Саяно-Шушенского заповедника, после апелляции получил реальный срок в колонии общего режима. Об этом 12 декабря сообщает региональный портал newslab.ru.

Погоня со стрельбой произошла на территории входящего в состав Саяно-Шушенского заповедника заказника «Кирзинский» (который территориально находится в Новосибирской области) в сентябре 2017 года. Тогда двое браконьеров, пытавшихся скрыться, открыли огонь по четырём инспекторам заповедника, преследовавшим их на двух автомобилях.

Один автомобиль картечь преступников вывела из строя, погоня продолжилась на втором автомобиле.

После выезда на федеральную трассу «Иртыш» браконьеры продолжали стрелять по машине инспекторов, несмотря на оживлённое движение по трассе. Чтобы не подвергать опасности других людей, преследование было прекращено и браконьерам удалось скрыться.

Подозреваемых задержали позже. Ими оказались жители села Тебисское.

Первоначально суд ограничился назначением условного наказания. Но после апелляции в Новосибирский областной суд подозреваемые получили более суровое наказание: по трём годам лишения свободы, причём главный «стрелок» — реальный срок в колонии общего режима.