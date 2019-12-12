Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM В Екатеринбурге в 2019 году будет введено в эксплуатацию на 150 тыс. квадратных метров жилья больше, чем в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщил вице-мэр по вопросам строительства и землепользования Алексей Бирюлин, в текущем году будет введено около 1,26 млн квадратных метров жилья.

Напомним, что в 2018 году в Екатеринбурге было введено в эксплуатацию 1,11 млн квадратных метров жилья.

Отметим, что в Свердловской области в 2019 году планируется построить 2,38 млн квадратных метров жилья, в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». При этом по итогам полугодия показатели жилищного строительства превышали прошлогодние на 13%.