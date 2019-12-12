Мурманск, , 13:28 — REGNUM Восемь человек пострадали в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманска. Об этом со ссылкой на источника сообщает «КоммерсантЪ».

Источник также сообщил, что другие пострадавшие вместе с капитаном находились в отсеке крейсера, где произошел пожар. По данным АО «Центра судоремонта «Звездочка», пожар начался во время проведения огневых работ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в списке пострадавших на «Адмирале Кузнецове» — трое человек, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Один человек пропал без вести — это капитан третьего ранга Виктор Измайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарные не могут справиться с возгоранием на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» из-за сильного задымления. На борьбу с возгоранием могут отправить спецотряд из Санкт-Петербурга.