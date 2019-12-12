Анкара, , 13:23 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 15 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 12 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания производились на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой провинции Конья. Всего было выдано 23 постановления об аресте. Поиск оставшихся подозреваемых продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает обвинения, однако в Турции возвращаться не спешит.

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