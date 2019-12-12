Сочи, Краснодарский край, , 13:18 — REGNUM Уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Сочинском национальном парке возбуждено полицией после прокурорской проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 декабря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Факт вырубки был выявлен прокурорами при проверке на территории Лыготхского участкового лесничества ФГБУ «Сочинский национальный парк». Всего было вырублено 43 дерева, разрешения на вырубку не выдавалось. Причинённый ущерб оценили в сумму более 10 млн рублей.

Материалы проверки были переданы в полицию, на их основании возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная рубка деревьев, если эти деяния совершены в особо крупном размере»).