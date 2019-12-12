Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Двое из числа пострадавших от пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» являются военными, которые госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 12 декабря сообщил источник в экстренных службах.

«Двое — офицер и матрос-контрактник — в тяжелом состоянии доставлены в госпиталь Северного флота», — приводит ТАСС слова источника.

Также источник рассказал, что четыре человека из числа пострадавших получили легкие ранения при пожаре и были отпущены сразу после оказания им медицинской помощи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что состав спасателей ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу приведён в повышенную готовность, чтобы в любой момент иметь возможность вылететь в район Мурманска, где в настоящий момент идёт тушение пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».