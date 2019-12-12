Уфа, , 13:09 — REGNUM По факту стрельбы на проспекте Октября около остановки общественного транспорта «Юношеская библиотека» в Уфе возбуждено уголовное дело. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба МВД РФ по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 11 декабря в полицию обратился владелец автомобиля «ВАЗ-2010» и сообщил, что, двигаясь на своем автомобиле по проспекту Октября, у него произошел конфликт с водителем, который управлял автомобилем «Порше».

По его словам, возле остановки «Юношеская библиотека» водитель иномарки подбежал к автомобилю потерпевшего и выстрелил из травматического оружия.

Подозреваемый в нападении мужчина был задержан. Им оказался 50-летний местный житель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 статьи 213 УК РФ .

Отмечается, что травматическое оружие было изъято. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.