Мурманск, , 13:05 — REGNUM Двое пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» находятся в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают Telegram-каналы.

Ранее сообщалось, что из шести спасенных двое получили отравление продуктами грения и один — черепно-мозговую травму. Поиски одного человека продолжаются до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, который до сих пор не удалось ликвидировать. Поиски источника возгорания затрудняет сильное задымление.