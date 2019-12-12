Улан-Удэ, , 13:02 — REGNUM В Бурятии временно приостанавливается деятельность уже четвёртого по счёту дошкольного учреждения. Однако в этот раз, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, закрыт частный детский сад из-за грубых нарушений санитарного законодательства.

В ходе проверки выяснилось, что помещения детсада «Капитошка» заселены тараканами. Работники пытались вывести насекомых самостоятельно, без привлечения специалистов, при этом ковры и игрушки чистили нерегулярно и некачественно. Кроме того, в приёмной не соблюдался температурный режим.

«Установлено, что суммарный объём блюд занижен, питание детей низкокалорийное, на обед не выдаются блюда из мяса или рыбы, сладкие блюда, отсутствует в ежедневном питании детей использование кисломолочных напитков», — отметили в управлении.

Всё это, по мнению специалистов, создавало угрозу жизни и здоровью детей. Судья согласился с их доводами и постановил приостановить деятельность учреждения на тридцать суток.

Напомним, ранее в республике были закрыты три детских сада. Как сообщало ИА REGNUM, во всех учреждениях не соблюдался температурный режим, из-за чего воспитанники могли мёрзнуть.

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