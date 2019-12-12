Красноярск, , 13:02 — REGNUM В Красноярске завершён монтаж металлоконструкций и еловых лап главной городской новогодней ёлки. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 55-метровая новогодняя ёлка, установленная в Красноярске, является самой высокой в России.

Новогодний городок Пресс-служба администрации Красноярска

Конструкцию украсят светодиодными пиксельными экранами, для которых разработают различные светодинамические сценарии. В настоящее время идёт настройка праздничной иллюминации.

Откроется главная городская ёлка 25 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае орудуют «новогодние» браконьеры.