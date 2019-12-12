Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Состав спасателей ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу приведён в повышенную готовность, чтобы в любой момент иметь возможность вылететь в район Мурманска, где в настоящий момент идёт тушение пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главке.

«Пока мы приведены в повышенную готовность», — пояснили в ГУ МЧС по Петербургу.

Напомним, возгорание на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло в четверг, 12 декабря, во время проведения ремонтных работ на заводе «Звёздочка». Загорелось дизельное топливо. Пожару на крейсере «Адмирал Кузнецов» был присвоен повышенный ранг сложности. По последней информации, площадь пожара составляет до 120 кв. м. Пострадали пять человек.