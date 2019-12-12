Кетовский район, Курганская область, , 12:55 — REGNUM В Курганской области к 300 часам обязательных работ приговорён виновник лесного пожара 20,6 гектаров в Кетовском районе. Сумма ущерба составила более 4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по Курганской области.

Отмечается, что данный вердикт стал первым из серии уголовных дел, возбуждённых против виновников лесных пожаров в мае 2019 года, превративших регион в пекло.

Установлено, что 7 мая 2019 года житель Кургана спиливал металлические прутья возле трассы Курган — Екатеринбург. В работе он использовал углошлифовальную машину и нарушил нормы пожарной безопасности. От искры загорелась сухая трава, огонь ушёл в лес.

Мужчина приговорён по части 2 статьи 261 УК РФ («Повреждения лесных насаждений в результате неосторожного обращения с источниками повышенной опасности, если они причинили крупный ущерб») к 300 часам обязательных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от майских пожаров в Курганской области пострадали 18 тыс. гектаров леса, было возбуждено 17 уголовных дел.

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