Мурманск, , 12:46 — REGNUM Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», ремонт которого ведется на заводе «Звездочка», вспыхнул при проведении огневых работ. Об этом 12 декабря заявили в пресс-службе предприятия.

«При проведении огневых работ в первом энергоотсеке крейсера «Адмирал Кузнецов» в трюме отсека произошло возгорание. В настоящее время ликвидацией возгорания заняты пожарные расчеты», — говорится в сообщении.

На судоремонтном предприятии подчеркнули, что все специалисты, которые выполняли работы на борту судна, эвакуированы.

Ранее в оперативных службах Мурманска сообщили, что число пострадавших от пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» достигло пяти человек. Пожару на крейсере «Адмирал Кузнецов» был присвоен второй, повышенный ранг сложности. По последней информации, площадь пожара составляет до 120 кв. м. Пострадали пять человек.

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