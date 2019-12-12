Тюмень, , 12:32 — REGNUM В Тюмени осуждён фармацевт, организовавший преступную группу по распространению наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что 30-летний мужчина с высшим фармацевтическим образованием в мае 2018 года создал интернет-магазин и группу для сбыта наркотиков в Тюменской области и Югре. Наркотические вещества приобретались в Московской области, Новосибирске и Тюмени.

Организатор группы был задержан в октябре 2018 года в состоянии наркотического опьянения. Из незаконного оборота было изъято почти полкилограмма разнообразных наркотических веществ. Фармацевт заключил досудебное соглашение.

С организатором группы было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и в отношении него было возбуждено отдельное уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ»).

Суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией в доход государства автомобиля Subaru Legacy.

Его сообщник в декабре 2019 года был приговорён к 11 годам заключения в колонии строгого режима. В отношении ещё четверых участников группы наркодилеров уголовные дела рассматриваются в Центральном районном суде Тюмени.