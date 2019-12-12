Гувахати, Индия, , 12:35 — REGNUM В столицу индийского штата Ассам, расположенного на северо-востоке страны, город Гувахати по просьбе местных властей введены войска из-за непрекращающихся протестов по поводу поправок к закону о гражданстве. Об этом 12 декабря сообщает газета The Times of India.

«Утром 12 декабря военнослужащие прошли флаг-маршем по улицам Гувахати для демонстрации своего присутствия», — сообщает издание.

Также отмечается, что присутствие военных потребовалось ввиду продолжающихся беспорядков, столкновений участников протестов с органами правопорядка и нарушением режима комендантского часа, который введён в городе.

Кроме этого, сообщается, что войска также переброшены в соседний с Ассамом штат Трипура.

Отметим, ранее премьер-министр Индии Нарендра Мори выступил с заверением к жителям штата Ассам в том, что центральное правительство страны защитит их права, национальную идентичность и культуру с помощью конституции