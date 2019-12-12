Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM Правоохранительные органы Северной столицы задержали троих молодых людей, которые в центре города напали на группу девушек и сильно избили одну из них из-за внешнего вида. Об этом сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, нападение произошло поздним вечером 9 декабря возле дома 46 на Лиговском проспекте. Несмотря на попытки девушек скрыться от обидчиков в кафе, преследователи настигли их, и один из злоумышленников напал на 18-летнюю девушку. От сильного удара девушка потеряла равновесие, ударилась головой о стол и упала на пол.

Пострадавшей оказалась петербурженка, а причиной конфликта якобы стал ее внешний вид: парням не понравилось, что девушка выглядит как «лесбиянка».

После того как потерпевшей была оказана медицинская помощь, делом занялась полиция, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». А спустя несколько дней была задержана «группа неформалов», как говорят в полиции.

«По предварительной версии, к избиению девушки имеют отношение трое граждан, в возрасте от 16 до 19 лет», — говорится в сообщении.

Один из злоумышленников нигде не учится и не работает. Второй — учится в 7-м классе школы. Третий, самый старший из них, — студент юридического факультета одного из петербургских вузов.

«У него обнаружили и изъяли копаные патроны, которые будут направлены на экспертизу», — отмечают в ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по местам их проживания, чтобы выявить незаконную деятельность данных граждан. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

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