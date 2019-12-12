Уфа, , 12:31 — REGNUM Незрячей девушке с собакой-поводырем отказали в продаже шаурмы в одной из торговых точек Уфы. Об этом 12 декабря сообщает ГТРК «Башкортостан».

По информации журналистов, продавец в торговой точке Калининского района города не пустил инвалида 1 группы по зрению купить шаурму из-за сопровождавшей девушку собаки-поводыря.

По словам девушки, она всегда заходила в эту торговую точку и покупала еду. А в этот раз, скорее всего, ее обслуживал новый сотрудник. Он не стал слушать доводы девушки о том, что без собаки она не может ориентироваться в пространстве, а просто вызвал группу быстрого реагирования Росгвардии.

Девушка сообщила, что приехавшие на место стражи порядка потребовали у нее документы, поэтому ей пришлось идти за ними домой.

По ее словам, после того, как она показала документы, ее согласились обслуживать. По информации журналистов, в настоящий момент девушка планирует обратиться в правоохранительные органы за защитой своих прав.