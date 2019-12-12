Мурманск, , 12:23 — REGNUM Количество пострадавших от пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», проходящем ремонтные работы в Мурманске, достигло пяти человек. Об этом сообщил источник в оперативных службах.

«По предварительной информации, угрозы для их жизни нет», — приводит ТАСС слова источника, который добавил, что большинство из пострадавших получили отравление продуктами горения.

Также он отметил, что один из пострадавших — работник 35-го судоремонтного завода — получил черепно-мозговую травму.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманской области пострадали три человека, судьба одного остается неизвестной.