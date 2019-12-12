Ульяновск, , 12:19 — REGNUM В Ульяновске сотрудница кредитного кооператива осуждена за хищение более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстала кредитный специалист обособленного подразделения одного из кредитных потребительских кооперативов. Согласно материалам дела, в октябре 2017 года не установленный правоохранителями сотрудник организовал изготовление фиктивных бланков расходных кассовых ордеров, согласно которым одна из вкладчиц якобы получила более 1,5 млн рублей.

«Подделав подпись женщины, (фигурантка уголовного дела) способствовала проведению финансовых ресурсов через инкассацию и в дальнейшем вынесла пакет с денежными средствами из офиса», — говорят в надзорном ведомстве.

Суд признал жительницу Ульяновска виновной в присвоении, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ей назначено 2,5 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности организованной группой. По делу проведено несколько десятков обысков, в том числе у ряда должностных лиц правоохранительных органов. Следствие считает, что было незаконно получено 2,25 млн рублей.

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Ранее в Ульяновске направлено в суд уголовное дело в отношении безработного горожанина, которого обвиняют в хищении 25 млн рублей у одного из банков.