Анапа, Краснодарский край, , 12:08 — REGNUM Жительница Кубани подозревается в покушении на мошенничество — женщина под видом оказания юридических услуг, пыталась получить от своего клиента 5,5 млн рублей за «решение вопроса». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю 12 декабря.

По версии следствия, местный житель решил приобрести объект недвижимости в Геленджике для использования под гостиницу — объявление о продаже он нашёл на сайте. Риэлтор, с которым связался потенциальный покупатель, пояснил, что земельный участок, на котором расположено строение, не допускает эксплуатацию для осуществления гостиничной деятельности. Однако он передал клиенту контакты 49-летней жительницы Анапы — якобы, юриста, которая пообещала помочь в переводе участка в другую категорию земель.

Как считают следователи, подозреваемая предложила клиенту передать ей 5,5 млн рублей для передачи должностным лицам суда за принятие решения. На самом деле женщина намеревалась присвоить деньги.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. При передаче денег «юрист» была задержана оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.