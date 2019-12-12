Самара, , 12:09 — REGNUM Директора детского сада в Самаре обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, с февраля 2017 года по декабрь 2018 года обвиняемый, используя свое служебное положение, похитил субсидии на сумму свыше 1,2 млн рублей, предоставляя ложные сведения в департамент образования Самары.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества с использованием своего служебного положения.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.