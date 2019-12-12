Кабул, , 12:08 — REGNUM Число жертв оползня в афганской провинции Бадахшан достигло шести человек, об этом 12 декабря Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Рагистан, контролируемом боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Провинция расположена в горных районах Гиндукуша и Памира на границе с Китаем, регион является самым отдаленным от центра.

Оползень обрушился на головы сельских жителей, занимающихся добычей золота — обычным делом для людей Бадахшана. Более 30 человек пострадали или пропали без вести, число жертв может возрасти.

Оползни являются распространенным явлением в Афганистане. В 2014 году от них погибли по меньшей мере 350 человек, более 2 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

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