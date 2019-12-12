Мурманск, , 12:00 — REGNUM Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» распространился на площади в 600 кв. метров. Об этом сообщает 12 декабря информированный источник.

Данные о пожаре предварительные из-за сильного задымления. Специалисты уточняют площадь пожара, которому присвоен второй номер сложности, сообщает «Интерфакс».

Борьба с огнём продолжается, на корабле горят кабели, уточняет телеграм-канал Mash. На корабле спасли шесть человек, пострадавших — трое. Один человек получил травму головы, двое отравились продуктами горения.

Как сообщало ИА REGNUM, о пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» под Мурманском стало известно 12 декабря. Неизвестной остаётся судьба одного из находившихся на корабле.

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