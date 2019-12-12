Шилка, Забайкальский край, , 11:57 — REGNUM В Шилкинском районе Забайкальского края будут судить бухгалтера детского сада, которая в течение двух лет (с января 2017 года по апрель 2019 года) присвоила более семи миллионов рублей.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, на предварительном следствии обвиняемая свою вину признала и частично погасила сумму незаконно полученных денег. В счёт погашения ущерба также арестованы два автомобиля и другие ценные вещи обвиняемой на сумму около двух млн рублей.

Следователи не исключают, что в суде бухгалтер может получить до 10 лет лишения свободы.