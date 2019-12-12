Чебоксары, , 11:42 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 44-летнему новочебоксарцу, которого обвиняли в убийстве и расчленении местного жителя. Останки убитого были обнаружены жильцами в мусорных контейнерах. Ранее мужчина был судим за убийство, с учётом рецидива ему назначено 13 лет колонии особого режима, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Части человеческого тела были обнаружены в Новочебоксарске утром 12 июня 2019 года в мусорных контейнерах по улицам Терешковой и Коммунистической. Жертвой стал 56-летний новочебоксарец. В ходе следственных мероприятий под подозрение попал 44-летний мужчина, который освободился год назад из мест лишения свободы, где отбывал 18-летнее наказание за убийство. Свою вину он признал.

Выяснилось, что мужчины познакомились в одном из новочебоксарских кафе в ходе распития спиртного. Следствием было установлено, что утром 8 июня 2019 года 44-летний фигурант уголовного дела поехал на свою съёмную квартиру для продолжения застолья с 56-летним потерпевшим: между ними произошла ссора, которая завершилась убийством гостя.

9 июня злоумышленника в пьяном виде задержали на улице стражи порядка за неисполнение условий административного надзора, и двое суток мужчина пробыл в качестве административного наказания в отделе полиции. Освободившись утром 11 июня, он решил избавиться от тела, расчленив труп и покидав части тела в мусорные контейнеры.

Суд признал 44-летнего мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

В следственном управлении отмечают, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении 48-летнего новочебоксарца, которого подозревают в укрывательстве преступлений. Как следует из материалов уголовного дела, он помогал осужденному скрыть расчлененные части трупа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор по резонансному делу об убийстве, в результате которого двое детей остались сиротами. Перед судом предстал 45-летний рецидивист, которого тело супруги вывез в чемодане в лес. 11 июля Верховный суд Чувашии признал мужчину виновным и назначил 15 лет колонии строгого режима.

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