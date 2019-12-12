Мурманск, , 11:39 — REGNUM Спасатели продолжают поиски капитана третьего ранга, командира дивизиона аварийно-спасательных работ Виктора Измайлова, он отвечал за ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

По данным Telegram-каналов, Измайлов зашел в рубку во время сварочных работ. В этот момент и начался пожар. Остальных людей, находящихся в момент возгорания на судне, удалось эвакуировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» во время ремонтных работ в первом энергоотсеке корабля возник пожар. По предварительной информации, пострадали три человека. Всем им оказывается медицинская помощь.