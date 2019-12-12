Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM В Свердловской области прошёл первый чемпионат для юных инженеров и конструкторов «ЮниорПрофи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Региональный конкурс профессионального мастерства прошёл в областном центре. Победу одержала команда лицея № 128 города Екатеринбурга.

Отметим, что команда-победитель примет участие в финале всероссийского конкурса «ЮниорПрофи», который пройдёт в марте в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге прошёл первый «профессиональный» чемпионат для самых маленьких — Baby Skills. В нём приняли участие 90 воспитанников детских садов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале прошёл первый чемпионат рабочих профессий для детсадовцев