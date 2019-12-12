Мурманск, , 11:31 — REGNUM Площадь пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов», который находится на ремонте в доке Мурманска, возросла до 120 кв. метров. Об этом РИА Новости 12 декабря сообщил представитель экстренных служб.

«Площадь пожара в первом энергоотсеке судна достигла 120 квадратных метров», — сообщил источник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» во время ремонтных работ в первом энергоотсеке корабля возник пожар. По имеющейся информации, пострадали три человека. Всем им оказывается медицинская помощь.

Причины пожара устанавливаются.

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