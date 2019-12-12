Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Все станции Петербургского метрополитена, которые второй день подряд попадают в списки якобы «заминированных» объектов, были проверены сотрудниками правоохранительных органов на наличие опасных веществ и предметов. Об этом ИА REGNUM сообщил 12 декабря представитель подземки.

«Полиция проверила станции метро», — отметил собеседник агентства.

Опасных предметов или взрывоопасных веществ не обнаружено.

Напомним, сообщения о минировании государственных учреждений ежедневно поступают на адреса государственных учреждений Петербурга на протяжении третьей недели подряд. Так из-за очередной рассылки сегодня были эвакуированы и проверены пять судов. Сейчас учреждения правосудия вернулись к работе.

Ни в одном случае ранее наличие реальной угрозы не подтвердилось.

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