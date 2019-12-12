Улан-Удэ, , 11:24 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан местный житель, которого обвиняют в покушении на убийство восьмимесячного ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, младенец был доставлен в больницу 10 декабря с многочисленными повреждениями головы.

Мать мальчика сообщила, что удары нанёс его пьяный отец. В тот день муж с женой, проживавшие с ребёнком в комнате общежития, распивали спиртные напитки.

«К вечеру во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил пластиковое ведро и стал наносить им удары по жене и ребёнку, которого она держала на руках. Не менее 5 ударов пришлись по груди и голове малыша», — уточнили в СКР.

Женщина позвала на помощь соседей, которые вызвали скорую. Врачи увезли ребёнка в больницу, а прибывшие следом оперативники задержали 44-летнего отца. Последний уже признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах нападения на жену и сына. Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу.

Кроме того, органы опеки намерены лишить родителей прав на ребёнка из-за их систематического пьянства. Ранее из-за этого ребёнка уже изымали из семьи, однако через некоторое время вернули родителям.

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