Донецк, , 11:24 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины девять раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия в Донбассе. Об этом 12 декабря сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило девять раз», — заявили в представительстве и добавили, что при обстрелах украинскими военными было использовано 11 единиц боеприпасов.

Также сообщается, что были обстреляны поселки шахты «Трудовская», Минеральное, Старомихайловка, Ясиноватая, район донецкого аэропорта, село Спартак (донецкое направление), поселки шахты имени Гагарина и Гольмовский (горловское направление) и село Коминтерново (мариупольское направление). Для обстрелов применялись минометы калибра 82 мм, а также гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в МЧС России сообщили, что 95-я гуманитарная автоколонна ведомства, в гуманитарный груз которой общим весом 435 тонн входят детские продуктовые наборы и медикаменты, отправилась в Донбасс.