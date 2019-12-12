Тверь, , 11:16 — REGNUM Уголовное дело о растрате в особо крупном размере возбуждено по факту незаконно продажи топлива в воинских частях Тверской области. Дело возбудили после проверки законодательства о сохранности федеральной собственности при проведении учебно-тренировочных полетов военной авиации, сообщили ИА REGNUM в Главной военной прокуратуре 11 декабря.

«Установлено, что должностными лицами воинских частей, отвечающими за законное, целевое и эффективное использование горюче-смазочных материалов, с 2017 года умышленно создавались излишки авиационного топлива и масел», — уточнили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Всего «налево» было продано не менее 1115 тонн горючего, ущерб, причинённый государству, оценивается в более чем 50 млн рублей. По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о растрате в особо крупном размере.