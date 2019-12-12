Уфа, , 11:25 — REGNUM ООО «РегиоДорСтрой» в Уфе задолжало дорожным рабочим порядка восьми миллионов рублей. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что 64-летний директор компании с января 2017 года по май прошлого года не выплатил 67 рабочим заработную плату на общую сумму порядка восьми миллионов рублей.

Отмечается, что на счетах дорожной компании находилось более 73 миллионов рублей, поэтому задолженность можно было погасить за счет этих средств. Несмотря на это, директор компании направил деньги на развитие бизнеса.

По данному факту в отношении директора ООО «РегиоДорСтрой» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

В суде подсудимый признал свою вину. В результате мировой судья Кировского района Уфы признал его виновным и оштрафовал на 350 тысяч рублей.

Сообщается, что в настоящее время задолженность по заработной плате погашена в размере двух миллионов рублей.

Ситуация находится на контроле прокуратуры города.