Кореновск, Краснодарский край, , 11:01 — REGNUM Следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Краснодарскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту крушения боевого вертолета Ми-28 в районе аэродрома Кореновска. Об этом 12 декабря сообщает Главное военное следственное управление СКР.

«По данному факту в этот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что, по предварительным данным следствия, установлено, что 11 декабря проводился учебно-тренировочный полет вертолёта Ми-28 в ночное время в сложных метеоусловиях и во время него воздушное судно пропало с экранов радаров».

«Незамедлительно организованы поисково-спасательные мероприятия, в ходе которых вблизи аэродрома Кореновск Краснодарского края обнаружен разрушенный вертолет. Члены экипажа погибли», — указывается в сообщении.

Также уточняется, что на место происшествия выехала следственная группа, которая проводит комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в региональных экстренных службах рассказал, что причиной крушения боевого российского вертолета Ми-28 в Краснодарском крае могли стать сложные метеоусловия.

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