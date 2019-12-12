Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM На дорогах Среднего Урала за неделю произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

В управлении отметили, что в четырёх случаях перевозка несовершеннолетних осуществлялась с нарушением правил.

Так утром 11 декабря на Серовском тракте автомобиль «Хэнде» столкнулся с грузовиком. На заднем сидении легкового автомобиля находилась 6-летняя девочка, которая была пристёгнута только ремнём безопасности и не помещена в специальное устройство для детей. К счастью, она не получила травм.

А вот в тот же день на дороге около Талицы при аналогичных обстоятельствах получила травмы 5-летняя девочка. Она также находилась на заднем сиденье автомобиля без спецсиденья и была пристёгнута только стандартным ремнём, рассчитанным на взрослого пассажира.